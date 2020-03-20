Barcellona: è Carles Perez il calciatore più veloce ad aver vestito la maglia blaugrana in questa stagione. Meglio di Messi e Dembelé

Al termine dell'amichevole vinta per 1-4 contro il Newport County, Paulo Dybala ha ricevuto un'autentica ovazione da alcuni piccoli tifosi presenti allo stadio. Il numero 21 si è fermato per firmare a...
Mario Hermoso, al termine del match amichevole vinto dalla Roma contro il Newport County, ha parlato della partita e del suo nuovo utilizzo nel reparto di centrocampo. Sei stato protagonista assoluto...
Durante l'amichevole contro il Newport County, a risultato ormai acquisito, è arrivato un brutto fallo subito ai danni di Paulo Dybala. I giallorossi stavano andando in contropiede ma l'azione è stata...
La Roma si prepara a un mercato dettato in buona parte dalle esigenze di bilancio. Dalla proprietà è arrivato un diktat chiaro alla dirigenza: contenere i costi e provare a portare a termine almeno un...
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