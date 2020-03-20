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Barcellona: è Carles Perez il calciatore più veloce ad aver vestito la maglia blaugrana in questa stagione. Meglio di Messi e Dembelé

Statistiche
di Admin
venerdì, 20 marzo 2020 alle 23:40
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Un dato curioso quello lanciato dal portale sportivo: stando alle statistiche raccolte, infatti, Carles Perez sarebbe il giocatore più veloce che, nel corso di questa stagione, abbia vestito la maglia del Barcellona. Tutto ovviamente prima di trasferirsi in giallorosso. Meglio di Lionel Messi, dunque che all'attaccante esterno acquistato in estate dalla Roma non si avvicina neanche. Alle spalle del classe '98, che ha fatto registrare un picco massimo di velocità di 34.67 km/h in questa stagione, in
blaugrana ci sono Braithwaite (34.6), Dembelé (34.6), Semedo (34.5) e Piqué (34.1).
(sportsfinding.com)
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