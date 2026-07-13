X, Romano: "Atalanta pronta a presentare un'offerta ufficiale per Kerim Alajbegović"

Si infiamma il calciomercato in Serie A, in attesa che possa iniziare ad infiammarsi anche quello della Roma. I giallorossi hanno annunciato oggi, nel giorno del raduno per l'inizio della stagione, il rinnovo di Paulo Dybala, in attesa di quelli di Celik e Pellegrini.

Nel frattempo, però, sfumato Greenwood, la Roma rischia di veder sfuggire anche un altro dei nomi osservati dalla dirigenza giallorossa. L'Atalanta, infatti, è forte su Kerim Alajbegovic, fantasista classe 2007 del Leverkusen. La Dea, stando a quanto riportato su X da Fabrizio Romano, sarebbe pronta alla prima offerta: "L'Atalanta è pronta a presentare un'offerta ufficiale per Kerim Alajbegović come obiettivo principale per la posizione di esterno. Seguiranno negoziati con il Bayer Leverkusen, che si aspetta che altri club si uniscano alla corsa per il talentuoso esterno".