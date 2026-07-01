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VIDEO - Bruno Conti lascia la Roma, il saluto del club sui social: "Grazie Bruno"

Social Network
di Paolo Rosi
mercoledì, 01 luglio 2026 alle 20:03
conti
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Bruno Conti lascia ufficialmente la Roma. Nella giornata odierna, lo storico ex capitano e responsabile del settore giovanile ha interrotto il suo lunghissimo rapporto professionale con il club giallorosso, ponendo fine a un'era durata decenni a Trigoria.
Per celebrare la sua straordinaria storia d'amore con il club e salutarlo, la Roma ha pubblicato sui propri canali socialun video commemorativo che raccoglie alcuni momenti emozionanti della sua carriera, accompagnato dal semplice messaggio: "Grazie Bruno"

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