Instagram, Wesley entusiasta: "Che sia una stagione fantastica"

Riparte la stagione della Roma e riparte sulle ali dell'entusiasmo, in quella che è la stagione che riporterà i giallorossi a sentire la musichetta della Champions League. I ragazzi di Gian Piero Gasperini si sono ritrovati questa mattina al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, in attesa di accogliere anche i reduci dal Mondiale nelle prossime settimane.

Presente agli ordini del Mister anche Wesley, che il Mondiale lo ha saltato a causa dell'infortunio, che ha voluto sottolineare la ripartenza con un post su Instagram: "Che sia una stagione fantastica".