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Instagram, Wesley entusiasta: "Che sia una stagione fantastica"

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di Giuseppe Cervellera
lunedì, 13 luglio 2026 alle 21:59
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Riparte la stagione della Roma e riparte sulle ali dell'entusiasmo, in quella che è la stagione che riporterà i giallorossi a sentire la musichetta della Champions League. I ragazzi di Gian Piero Gasperini si sono ritrovati questa mattina al Centro Sportivo Fulvio Bernardini, in attesa di accogliere anche i reduci dal Mondiale nelle prossime settimane.
Presente agli ordini del Mister anche Wesley, che il Mondiale lo ha saltato a causa dell'infortunio, che ha voluto sottolineare la ripartenza con un post su Instagram: "Che sia una stagione fantastica".

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