Instagram, Sergio Oliveira ricorda la Roma: "Mi ha portato tanto, è speciale. Non solo per i momenti sportivi, ma per le persone fantastiche". E poi il messaggio per El Shaarawy

Un'esperienza breve, ma certamente intensa, quella che ha vissuto con la maglia giallorossa Sergio Oliveira. Il centrocampista portoghese, arrivato nella finestra invernale di calciomercato nel 2022, è stato protagonista della vittoria della Conference League a Tirana.

Solo pochi mesi vissuti nella Capitale, ma il legame del calciatore con la piazza e i tifosi è rimasto speciale. In occasione del matrimonio di Stephan El Shaarawy, a cui è stato invitato, Oliveira ha pubblicato un post su Instagram in cui ricorda la sua avventura romanista: "Roma è speciale. Mi ha portato tanto. Non solo momenti sportivi, ma principalmente persone fantastiche. Sono felicissimo di essere stato qui in questa bellissima giornata, un momento davvero speciale del mio amico Ste. Anche se abbiamo trascorso poco tempo insieme, quando si condividono gli stessi valori diventa facile capirsi e tendersi una mano. Grazie a voi e vi auguro una vita piena di felicità".