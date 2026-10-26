Instagram, Lulli festeggia il rinnovo con la Roma: "Felice ed emozionato. Indossare questa maglia è un orgoglio" (FOTO)

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Stasera ci assegna il Pallone d'oro e, almeno sulla carta, dovrebbe giocarselo Mbappé, Yamal, e Kane. Intanto nel pomeriggio è iniziata a venire fuori la classifica finale. E fino al momento sono stat...
Il Cagliari si avvicina alla sfida dello stadio Olimpico contro la Roma, in programma domani alle ore 20:45. Per il match nella Capitale, il tecnico rossoblù Fabio Pisacane ha diramato la lista dei co...
Leonardo Balerdi è stato senza dubbio il protagonista assoluto nel pareggio per 3-3 contro il Napoli. L'argentino, subentrato nella ripresa a Hermoso, ha trovato i suoi primi gol in giallorosso, sigla...
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