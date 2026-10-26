Instagram, Lulli festeggia il rinnovo con la Roma: "Felice ed emozionato. Indossare questa maglia è un orgoglio" (FOTO)

Pallone d'oro, stasera l'assegnazione: i dieci finalisti e la classifica aggiornata

ott 26, 20:02

Stasera ci assegna il Pallone d'oro e, almeno sulla carta, dovrebbe giocarselo Mbappé, Yamal, e Kane. Intanto nel pomeriggio è iniziata a venire fuori la classifica finale. E fino al momento sono stat...