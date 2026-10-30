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Instagram, lo sfogo di Juan Jesus dopo Venezia-Inter: "Il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan" (FOTO)

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di Fabio D'Ascanio
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L'Inter ha superato il Venezia per 0-2 sbloccando il match sono nei minuti finali con le autoreti di Moreno e Halhal, ma non sono mancate le polemiche per la direzione di gara dell'arbitro Pairetto.
I veneti hanno recriminato un mancato calcio di rigore per fallo di Bisseck su Lauberbach, ma non solo perché il primo gol dei nerazzurri nasce da un fallo non sanzionato di Carlos Augusto. Juan Jesus, ex difensore di Roma e Inter, oggi in forza al Venezia, si è sfogato duramente con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Sempre più orgoglioso e convinto di questo gruppo! Ieri resta un grande rammarico, perché per quello che abbiamo dimostrato in campo meritavamo molto di più. Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato. Se nemmeno il VAR corregge episodi del genere, il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan. Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre". Il brasiliano ha pubblicato, oltre a diverse foto, anche il video in cui c'è il fallo di Carlos Augusto da cui è partita l'azione del vantaggio dell'Inter.
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