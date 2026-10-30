Instagram, lo sfogo di Juan Jesus dopo Venezia-Inter: "Il calcio pulito e credibile resta solo uno slogan" (FOTO)

I veneti hanno recriminato, ma non solo perché il primo gol dei nerazzurri nasce da un fallo non sanzionato dicon un post pubblicato sul proprio profilo Instagram: "Sempre più orgoglioso e convinto di questo gruppo! Ieri resta un grande rammarico, perché per quello che abbiamo dimostrato in campo meritavamo molto di più. Un fallo così evidente, con tutte le telecamere a disposizione, non può passare inosservato.. Noi continueremo a lottare, con ancora più fame e determinazione. Perché credo in questo gruppo e in quello che possiamo costruire insieme. A testa alta. Sempre". Il brasiliano ha pubblicato, oltre a diverse foto, anche il video in cui c'è il fallo di Carlos Augusto da cui è partita l'azione del vantaggio dell'Inter.