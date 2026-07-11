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Instagram, Koné regala la maglia della Francia a Hummels: "Grazie amico mio" (FOTO)

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di FabioD
sabato, 11 luglio 2026 alle 21:33
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Manu Koné sta vivendo un Mondiale da assoluto protagonista. Nel match valido per i quarti di finale vinto contro il Marocco per 2-0, il centrocampista giallorosso è sceso in campo da titolare mettendosi in mostra con un'altra ottima prestazione. A bordo campo, come opinionista, c'era anche Mats Hummels. I due, ovviamente, sono stati compagni di squadra durante la scorsa stagione e al termine della partita si sono anche salutati con un caloroso abbraccio
Il centrocampista, come si vede da una storia pubblicata dal tedesco, ha voluto regalare una sua maglia di gioco della nazionale francese. Hummels ha ringraziato così il suo ex compagno: "Un grande grazie al mio amico francese". 

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