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Malagò: "Maldini è stato sempre il mio obiettivo. Lui e Leonardo sono due facce della stessa medaglia"

Nazionali
di FabioD
sabato, 11 luglio 2026 alle 22:35
malago
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Il calcio italiano riparte da Paolo Maldini. L'ex dirigente del Milan è stato scelto dal nuovo presidente della Figc, Giovanni Malagò, per ricoprire il ruolo di direttore tecnico. Insieme a lui ci sarà Leonardo. Il brasiliano è il nuovo advisor.
Malagò ha parlato così ai canali ufficiali della Federcalcio della sua scelta: "Maldini è stato da sempre il mio obiettivo, ho pensato che potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della FIGC, che non implica solo la Nazionale maggiore ma tutta la filiera delle Nazionali Giovanili. In due settimane abbiamo parlato di tutti i progetti, entrando nello specifico, e Paolo da subito mi ha detto che sarebbe stato felice di coinvolgere Leonardo come consulente, perché il lavoro è tanto, impegnativo e sfidante. Sono contento, perché ho una stima profonda di Leonardo. Sono due facce della stessa medaglia, c’è un impegno di quattro anni che deve portarci da qui al 2030 al Mondiale prossimo, passando per un Europeo”.

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