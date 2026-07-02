Instagram, il saluto di Romano ai giallorossi: "La Roma è una famiglia. Sono arrivato da ragazzino, me ne vado da uomo" (VIDEO)

Alessandro Romano ha salutato ufficialmente la Roma per accasarsi al Cagliari. Il giocatore, con un lungo post su Instagram, ha salutato così i giallorossi: "Ci sono storie che non si dimenticano, e questa sarà sempre una di quelle.Quattro anni fa sono arrivato a Trigoria da ragazzino, con una valigia piena di sogni e il desiderio di indossare questa maglia. Oggi me ne vado da uomo, consapevole di quanto questo club mi abbia fatto crescere, dentro e fuori dal campo.La Roma non è stata soltanto una squadra. È stata una casa, una famiglia, il luogo in cui ho consolidato il valore del sacrificio, del lavoro quotidiano e della responsabilità di rappresentare questi colori.Ci sono momenti che porterò con me per tutta la vita. Il 6 gennaio 2026, quando ho realizzato il sogno di fare il mio esordio, e il 10 gennaio 2026, quando ho avuto l’onore di scendere in campo per la prima volta all’Olimpico. Due date che resteranno per sempre impresse nel mio cuore.Grazie alla società per la fiducia, a tutti gli allenatori, ai direttori, allo staff e ai miei compagni di squadra. Ognuno di voi ha contribuito al mio percorso e mi ha lasciato qualcosa che porterò con me per sempre.Lascio questa maglia con orgoglio, con il cuore pieno di gratitudine e con ricordi bellissimi."