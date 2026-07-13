Instagram, il messaggio di Soulé: "Siamo Tornati" (FOTO)

Giornata di raduno al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria, giornata di ripartenza. Dopo la Champions League conquistata a Verona oramai quasi due mesi fa, la Roma di Gian Piero Gasperini si è ritrovata, seppur a ranghi ancora ridotti, per iniziare la nuova stagione.

Protagonista, tra gli altri, della giornata, anche Mati Soulé, che oltre ad essere acclamato dai tifosi fuori dal Centro Sportivo, a cui ha concesso foto e autografi, ha voluto con un post su Instagram rimarcare l'inizio della stagione.