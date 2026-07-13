Instagram, Ghilardi: "Back in business". Ziolkowski: "Day One". Gollini: "12esimo Anno nel game" (FOTO)

Ripartita nell'entusiasmo generale la stagione della Roma. Decine di tifosi fuori dal centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria ad aspettare i giocatori che si sono ritrovati agli ordini di Gian Piero Gasperini. Non ancora tutti presenti, tra vacanze da smaltire post mondiale e rinnovi da completare, ma un nutrito gruppo di giallorossi ha già aperto le danze alla nuova stagione.

Tra questi Pierluigi Gollini, Daniele Ghilardi - primo ad arrivare a Trigoria questa mattina -, e Jan Ziolkowski, che hanno affidato ad un messaggio sui social l'entusiasmo per la ripartenza.