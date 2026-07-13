FOTO e VIDEO - Instagram, gli arrivi dei giocatori per l'inizio della nuova stagione. Il club: "I ragazzi sono tornati"

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
Al via la vendita dei biglietti per l'amichevole Cannes-Roma, in programma il 26 luglio alle ore 18:00 allo Stadio Pierre de Coubertin in Francia. I tagliandi per il settore ospiti (Tribune Ouest) son...
Nella prima conferenza stampa della sua avventura al Chelsea, Xabi Alonso, nuovo tecnico del Blues, ha confermato che Garnacho lascerà il club. "C'è l'interesse per lui da parte di altri club - ha de...
Dopo il rinnovo arrivano anche le prime parole di Paulo Dybala. I canali ufficiali della Roma hanno fatto un'intervista al giocatore. "Questa storia continua come volevamo tutti". E poi: "La Roma è re...
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