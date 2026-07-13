FOTO e VIDEO - Instagram, gli arrivi dei giocatori per l'inizio della nuova stagione. Il club: "I ragazzi sono tornati"

La nuova stagione della Roma è ufficialmente iniziata.

Nel primo giorno di raduno a Trigoria, il club giallorosso ha condiviso sui propri canali social video e foto che ritraggono l'arrivo dei calciatori al centro sportivo "Fulvio Bernardini"."Le sensazioni del primo giorno. I ragazzi sono tornati", recitano le didascalie che accompagna le immagini. I sorrisi dei giocatori danno inizio così alla preparazione estiva agli ordini di Gian Piero Gasperini.