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FOTO e VIDEO - Instagram, gli arrivi dei giocatori per l'inizio della nuova stagione. Il club: "I ragazzi sono tornati"

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di Paolo Rosi
lunedì, 13 luglio 2026 alle 17:39
dybala raduno
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La nuova stagione della Roma è ufficialmente iniziata.
Nel primo giorno di raduno a Trigoria, il club giallorosso ha condiviso sui propri canali social video e foto che ritraggono l'arrivo dei calciatori al centro sportivo "Fulvio Bernardini"."Le sensazioni del primo giorno. I ragazzi sono tornati", recitano le didascalie che accompagna le immagini. I sorrisi dei giocatori danno inizio così alla preparazione estiva agli ordini di Gian Piero Gasperini.

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