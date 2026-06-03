Stadio Roma, Nobili (cons. reg.): "Lo stadio si farà. È la dimostrazione che le cose a Roma si possono fare"

Luciano Nobili, consigliere regionale del Lazio e dirigente di Italia Viva, è intervenuto ai microfoni di Radio Roma Sound per commentare la situazione politica capitolina, l'operato del sindaco Roberto Gualtieri e l'iter legato alla costruzione del nuovo stadio della Roma a Pietralata. In merito alla realizzazione del nuovo impianto sportivo nel quadrante di Pietralata, Nobili ha espresso totale ottimismo: "Lo stadio a Pietralata è la dimostrazione che le cose a Roma si possono fare. Se c’è impegno e se c’è un’amministrazione capace, i risultati arrivano. Lo stadio si farà. E si farà anche la Champions".

(radioromasound.it)

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