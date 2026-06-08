Stadio Roma, al via un sondaggio per i sostenitori giallorossi: "Ascoltare i tifosi sarà il primo mattone"

Mentre l'iter burocratico per lo stadio di Pietralata prosegue nelle sedi istituzionali con l'obiettivo di concludersi entro fine anno, la Roma ha avviato un'importante indagine conoscitiva per raccogliere le preferenze della propria tifoseria. Il club giallorosso ha incaricato la società di consulenza internazionale CAA ICON di realizzare un sondaggio su larga scala rivolto agli abbonati, a chi ha acquistato biglietti nell'ultimo triennio e a tutti gli utenti registrati ai canali societari.

Il sondaggio, che non ha scopi commerciali in questa fase, guiderà lo sviluppo del nuovo impianto analizzando le abitudini del pubblico in termini di accessibilità, servizi, costi e disposizione dei settori dello Stadio Olimpico. Tra le novità illustrate vi sono le aree Premium, come il settore "Sky Lounge", e una specifica domanda sulla fattibilità di un "abbonamento trentennale", concepito come formula quasi vitalizia. La decisione della famiglia Friedkin di avviare questa fase di ascolto segue l'approvazione del pubblico interesse da parte dell'Assemblea Capitolina avvenuta nei mesi scorsi. I tifosi che compileranno la survey potranno inoltre candidarsi per partecipare a dei focus group di approfondimento in programma a giugno 2026.

La comunicazione, inviata tramite e-mail ai sostenitori giallorossi, chiarisce le motivazioni dell'iniziativa. Nel messaggio si spiega che la Roma ha incaricato CAA ICON per consentire ai tifosi di "esprimere le proprie inclinazioni e preferenze sulle caratteristiche" del nuovo impianto. La mail si conclude con un ringraziamento che sottolinea come "ascoltare i tifosi sarà il primo mattone del Nuovo Stadio".