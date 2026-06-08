Gualtieri: "L'iter per lo stadio della Roma entra in una fase decisiva, l'obiettivo è aprire il cantiere tra un anno. Sarà bellissimo" (VIDEO)

Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, è intervenuto ai microfoni di Adn Talks, intervistato dal direttore di Adnkronos Davide Desario, per fare il punto sulla sua attività da sindaco e, in particolare, sul progetto del nuovo stadio della Roma a Pietralata. Secondo Gualtieri, l'iter per l'impianto sportivo è entrato in una fase decisiva: "È stata approvata la convenzione tra tutti gli enti coinvolti che consente quindi di gestire tutta la fase che porterà dall'autorizzazione fino poi alla realizzazione dello stadio, il commissario ha firmato l'ordinanza per avviare finalmente la conferenza dei servizi decisoria e a quindi a breve partirà il processo di autorizzazione che consentirà di partire sia per rispettare i tempi della deadline europea che vuole concluso questo procedimento entro una certa data per poter concorrere a ospitare gli Europei in questi stadi, sia poi per poter avere l'apertura del cantiere tra un anno e quindi la realizzazione dello stadio". Gualtieri ha poi descritto l'impatto urbanistico dell'opera: "Sarà uno stadio bellissimo, uno dei più belli al mondo, ma soprattutto non sarà solo uno stadio, sarà anche una riqualificazione di un quadrante con tantissimo verde, dei parchi giganteschi".

Il sindaco ha inoltre commentato l'avvio della conferenza dei servizi preliminare per lo stadio della Lazio, auspicando la coesistenza di "due impianti al servizio della città dello sport". Infine, ha scherzato sulla sua passione calcistica: "Io sono un tifoso della Roma, ma naturalmente come sindaco seguo anche con interesse e rispetto le vicende sportive dell'altra grande squadra della capitale. L'unica cosa di cui non si occupa il sindaco è il calciomercato, in quello sono un cittadino come gli altri e mi interesso soprattutto di quello della mia squadra".





