PRUZZO: "Greenwood sarebbe una garanzia" - DE SANTIS: "Semplice trovare l'accordo con il calciatore, l'osso duro è il Marsiglia"

Si parla di mercato nell'etere romano, in particolare del colpo Greenwood. Così Roberto Pruzzo: "La Roma non c’è dubbio che ha bisogno di alzare l’asticella e Greenwood può alzare il numero delle reti, è una garanzia sotto l’aspetto dei gol". Questo invece il pensiero di Matteo De Santis: "Trovare l'accordo con il calciatore è abbastanza semplice. L'osso duro è il Marsiglia"

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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"Ma la Roma deve sovvenzionare ogni mercato il Marsiglia? L’anno scorso ha già dato, quest’anno per semplificare le cose non sarebbe il caso di ridargli indietro il buon Vaz e prendersi GreenwoodSto cercando di non farmi prendere troppo da questa storia, se ne parla da inizio . mercato, potrebbe esserci una sorta di asta e il Marsiglia vuole ricavarci" (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

"Per D’amico bisogna aspettare, ha un accordo con l’Atalanta. A Bergamo hanno già il suo sostituto, è come un allenatore esonerato che deve essere svincolato dal club per operare per gli altri. Per i dirigenti è sempre complicato perché non puoi avere relazioni per conto di altri club se sei tesserato per un’altra società, quindi bisogna aspettare che la Roma trovi un accordo con l'Atalanta" (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

"A me piace come giocatore, poi dopo ci sono tante valutazioni che devi fare. le valutazioni economiche sono importanti, soprattutto in un momento in cui ti devi sbrigare se no lo prende un altro, ma intanto devi fare anche delle plusvalenze. Si mi piace, al di là del suo essere un po’ anarchico, ogni tanto in una squadra serve anche qualcuno che inventa e non solo gente ingabbiata. Sono tre anni che parliamo di Dybala, gioca 2-3 partite però ha quel colpo. Il calcio lo hanno fatto diventare uno sport fisico e hanno tolto qualità, ma la qualità è bella da vedere" (NANDO ORSI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

"Greenwood è normale che sia un tormentone estivo di mercato. Giocatore difficile per un certo periodo per questioni anche sue caratteriali, ma è un talento puro, indiscutibile, sono i giocatori che piacciono a Gasperini. Quelli che fanno la differenza, saltano l’uomo, può usare sia dall’inizio sia nell’ultima mezz’ora per cambiare le partite. Vediamo, la concorrenza è forte. Lui in Inghilterra dice di non volerci tornare ma dipende dalle proposte che gli arrivano. Dalla Turchia bisognerà capire, vediamo quali sono gli sviluppi delle prossime settimane. La Roma ha delle possibilità di prenderlo e non è che non lo vuole nessuno" (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

"Oltre alla necessità del Marsiglia di fare cassa, guardate che Greenwood in Francia ha litigato con tutti, è uno caratteriale" (ALESSANDRO FUSCO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

"La Roma non c’è dubbio che ha bisogno di alzare l’asticella e Greenwood può alzare il numero delle reti, è una garanzia sotto l’aspetto dei gol" (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

"A me sembra che stia nascendo una Roma che, come è giusto e normale che sia, è molto caratterizzata dall’idea di Gasperini, una Roma che segue molto le indicazioni dell’allenatore, resteranno i giocatori che lui ritiene decisivi per la squadra della prossima stagione. Come nel caso di Mancini-Inter, è stato lui ad intervenire, quindi credo stia nascendo una Roma in tutto e per tutto Gasperiniana" (STEFANO AGRESTI, Radio Radio 104.5, Mattino - Sport e News)

Se prolunghi il settlement agreement di un anno un mercato in entrata con Greenwood e Summerville diventa complicato. La Roma potrebbe farlo perché la disponibilità non manca, ma poi che succede con la Uefa? Secondo me stanno pensando di allungare l'accordo perché sono in ritardo. Greenwood? Trovare l'accordo con il calciatore è abbastanza semplice. L'osso duro è il Marsiglia (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport Roma, 90.9)

L'allungamento di un anno del settlement agreement può arrivare solo se la Roma si avvicina alla cifra richiesta dalla Uefa. Qualcosa si deve fare anche per rinviarlo al 2027. Greenwood? Credo che la Roma abbia avviato dei contatti con gli intermediari che gestiscono il trasferimento (MARCO JURIC, Manà Manà Sport Roma, 90.9)