MATTIOLI: "Agli interrogativi della Roma può rispondere un Ds, ma non c'è..." - DE SANTIS: "La situazione D'Amico è gestita dal diretto interessato"

Le strategie per il mercato estivo e la definizione dell'organigramma dirigenziale rimangono i temi più caldi all'interno dei dibattiti radiofonici. Mario Mattioli sottolinea come le operazioni sui calciatori necessitino di una guida operativa: "Sono tutti interrogativi a cui un direttore sportivo che conosce il calcio e i calciatori può rispondere. Al momento però non c'è...". Un'attesa, quella per l'insediamento del nuovo DS, su cui Matteo De Santis chiarisce le modalità: "La situazione D'Amico è gestita dal diretto interessato più che dalla Roma".

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Questo e tanto altro in “Massimo Ascolto“, rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.

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Gasperini molto spesso cambia tutti gli attaccanti a partita in corso, quindi servono abbondanza e giocatori del livello di Greenwood. Vlasic? Un buon giocatore, ma non so cosa possa fare quando il livello si alza (FERNANDO ORSI, Radio Radio, 104.5)

I giocatori del livello di Greenwood costano. Vlasic? Non lo so se alla Roma possa esprimersi come ha fatto al Torino. Sono tutti interrogativi a cui un direttore sportivo che conosce il calcio e i calciatori può rispondere. Al momento però non c'è... (MARIO MATTIOLI, Radio Radio, 104.5)

Spero che la Roma stia lavorando sottotraccia per il tema plusvalenze. Devi prendere due attaccanti e, forse, anche un terzino. Ora bisogna affidarsi al nuovo direttore sportivo che, d'accordo con Gasperini, deve tirare fuori dalla tasca il Malen di turno (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)

Greenwood ha messo a referto numeri molto importanti negli ultimi due anni ed è un giocatore che sposterebbe gli equilibri (GABRIELE CONFLITTI, Manà Manà Sport, 90.9)

Credo che questa settimana possa essere decisiva anche per i rinnovi contrattuali di Dybala, Pellegrini e Celik (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)

La situazione D'Amico è gestita dal diretto interessato più che dalla Roma. Arriveranno almeno due rinnovi su tre. Sul rinnovo di Celik c'è qualcosa da sistemare (MATTEO DE SANTIS, Manà Manà Sport, 90.9)

D'Amico? Non è più una questione di giorni per sistemare qualcosa, sta diventando una barzelletta. Da 7 anni la Roma sbaglia le tempistiche. A questa rosa non servirebbe una ripassata totale per competere per lo Scudetto, se prendi 2-3 giocatori alla Wesley e Malen ti ritrovi una squadra che con questo allenatore può lottare per il titolo (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)