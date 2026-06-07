Gasp non molla la pista Greenwood. D'Amico in attesa

Mason Greenwood resta l'obiettivo assoluto di Gian Piero Gasperini per rinforzare l'attacco della Roma. Nonostante una trattativa complessa e la concorrenza estera, il club giallorosso rimane in corsa per l'esterno inglese. Gasperini lo considera il profilo ideale per fare il salto di qualità: un giocatore capace di creare superiorità numerica, saltare l'uomo e decidere le partite da solo. L'ostacolo principale è rappresentato dalle alte richieste del Marsiglia, che valuta il cartellino 50 milioni di euro più 5 di bonus.

(...) Sullo sfondo c'è lo scontro politico in Turchia legato alle elezioni presidenziali del Fenerbahçe. Se il candidato Safi ha sbandierato un accordo con Greenwood fino al 2030, il rivale Yildirim ha spento gli entusiasmi definendo l'operazione insostenibile dal punto di vista economico e derubricandola a semplice propaganda elettorale. Questa frenata a Istanbul potrebbe favorire i piani della Roma.

(...) Per affondare il colpo, tuttavia, la dirigenza giallorossa dovrà prima pianificare con attenzione le cessioni per finanziare l'investimento. Le manovre di mercato restano intanto parzialmente rallentate dall'attesa per l'arrivo ufficiale del nuovo ds Tony D'Amico, bloccato dalle lungaggini burocratiche per la risoluzione del contratto con l'Atalanta.

(Repubblica)