Trigoria: oggi vertice Ranieri-Gasperini. Dan Friedkin potrebbe collegarsi in videocall

A Trigoria sono ore decisive e oggi sarà una giornata fondamentale per il presente e il futuro della Roma. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano , nel pomeriggio si terrà una riunione tra Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini per chiarire quanto accaduto prima del calcio d'inizio del match contro il Pisa. Oltre alle dichiarazioni del Senior Advisor e agli atteggiamenti dell'allenatore, si parlerà anche della gestione dei recuperi degli infortunati. Al vertice potrebbe partecipare anche il presidente Dan Friedkin, il quale potrebbe collegarsi da remoto.

(gasport)