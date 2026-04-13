Faccia a faccia Ranieri-Gasp: dopo la bufera Roma in attesa

Ma poi chissà davvero di che parleranno, se il confronto sarà profondo ed a largo giro o si limiterà all'essenziale. Di certo c'è che oggi pomeriggio Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini si vedranno a Trigoria, alla ripresa degli allenamenti. E dopo quello che è successo venerdì sera, prima e dopo Roma-Pisa, è facile che si possa tornare a parlare anche di quello. Delle puntualizzazioni del senior advisor dei Friedkin che hanno investito proprio l'allenatore della Roma e della sue repliche (peraltro molto soft), che si sono però aggiunte ai concetti espressi nei giorni precedenti, compresi quelli alla vigilia della sfida con i toscani. (...) Ma a prescindere da questo e nonostante screzi evidenti tra i due non ce ne siano mai stati davvero, è la scintilla che non si è mai accesa. Questione di filosofia, di vedute. E di gestione. A Ranieri, ad esempio, non piace la tendenza a lamentarsi sempre di tutto che ha Gasperini: dal mercato allo staff medico, dall'operatività della dirigenza ai fisioterapisti, spesso anche con modi conside-rati poco consoni. Gasp, invece, si sarebbe aspettato più vicinanza ed una maggiore protezione, anche in funzione delle parole che il senior advisor gli dedicò il giorno della sua presentazione. «Sarò un amico in disparte che proverà ad aiutarlo». Ecco, se-condo Gasp quell'aiuto alla fine non è mai arrivato davvero. (...) Esattamente come lo staff medico (e fisioterapico) ritiene invece che alcuni rientri in passato siano stati in parte affrettati, con la conseguenza di ulteriori stop. E il focus oggi sarà soprattutto su tre giocatori (Mancini, Koné e Wesley), i tre che Gasperini spera di recuperare in vista dell'Atalanta. Per motivi diversi, su tutti e tre c'è ancora qualche dubbio ed allora oggi si parlerà di questo, dell'eventuale rischio o meno di renderli anuolabill per sabato, una sfida che a tutti gli effetti è uno scontro diretto per l'Europa. (...)

(gasport)