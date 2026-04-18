Roma-Atalanta: Ranieri sarà regolarmente in tribuna accanto a Massara

(...) Nonostante gli scossoni degli ultimi giorni, e un rapporto con Gasperini ormai al limite, a meno di clamorosi colpi di scena, stasera Claudio Ranieri sarà regolarmente al suo posto allo stadio Olimpico, al fianco del direttore sportivo Ricky Massara, per assistere a Roma-Atalanta. In casa, del resto, il dirigente romanista non è mancato quasi mai, tranne nel periodo in cui si è operato al ginocchio e aveva delle difficoltà oggettive anche a camminare. Ma sarà ovviamente interessante anche capire come reagirà lo stadio a tutto quello che è successo in questa settimana. (...)

(gasport)