Femminile, la Roma Under 15 oggi sfida il Milan nella finale Scudetto. Il tecnico Alboni: "Raggiungere la finale ripaga dei sacrifici fatti"

Oggi alle ore 17:30, presso lo stadio Germano Todoli di Milano Marittima, andrà in scena la finale scudetto del campionato Under 15 Femminile tra Milan e Roma. La sfida, che assegnerà il titolo nazionale di categoria, rappresenta il penultimo atto delle Finali Giovanili organizzate in Romagna dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC. L'incontro sarà trasmesso in diretta streaming sulla piattaforma Vivo Azzurro TV, con ingresso gratuito all'impianto previo scaricamento del tagliando d'accesso sul sito di Vivaticket.

Il tecnico della Roma, Marco Alboni, al suo primo anno alla guida della compagine giallorossa, ha presentato così la decisiva sfida contro le rossonere di Roberto Bottiglieri: "Al netto della soddisfazione personale al primo anno nella famiglia giallorossa, sono orgoglioso del lavoro svolto da tutto lo staff e dell’ottimo feeling che si è subito instaurato con le ragazze. Raggiungere la finale ripaga dei sacrifici fatti nella lunga stagione ed è un’ulteriore conferma della qualità del lavoro svolto dal nostro club a livello giovanile. Riconosciamo un grande valore alle nostre avversarie e siamo onorate di giocare una finale contro di loro, ma allo stesso tempo faremo di tutto per imporci e raggiungere il nostro piccolo grande traguardo".

La finale si disputerà sulla distanza di tre tempi da 25 minuti ciascuno; in caso di parità al termine dei 75 minuti regolamentari, sono previsti due tempi supplementari da 10 minuti e gli eventuali calci di rigore. L'incontro sarà diretto dall'arbitro Enrico Lelli della sezione di Cesena, coadiuvato dagli assistenti Greta Pasquesi e Michele Troina, con Gianpasquale Tedesco nel ruolo di quarto ufficiale.

(figc.it)