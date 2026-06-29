Femminile, la Roma Under 15 oggi sfida il Milan nella finale Scudetto. Il tecnico Alboni: "Raggiungere la finale ripaga dei sacrifici fatti"

All’aeroporto di Roma Fiumicino, il Parcheggio Lunga Sosta Easy Parking di Aeroporti di Roma rappresenta la soluzione migliore per chi cerca comodità e convenienza, offrendo due alternative pensate pe...
A meno di offerte irrinunciabili, non sembra destinato a concretizzarzi il passaggio di Soulè in Arabia. Come riporta Eleonora Trotta, l'argentino è rimasto deluso dalla Roma, che di fatto lo ha messo...
Un mondiale non da ricordare fin qui per Donyell Malen, ancora a secco di reti. L'attaccante della Roma rischia ora l'esclusione per la sfida contro il Marocco dei 16esimi. Come riportano i media olan...
Nuova avventura in panchina per Ivan Juric dopo l'esperienza fallimentare all'Atalanta. L'ex tecnico della Roma, infatti, è ufficialmente il nuovo allenatore del Monza. Questo il comunicato del club b...
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