Il modo peggiore è decidere di non decidere

Un altro giorno è passato e nessuna decisione è stata ancora presa sul futuro della AS Roma. Gasperini allena, Ranieri si fa vedere a Trigoria, Massara è out (sostiene

a Sky Sabatini), Dan e Ryan Friedkin sono in giro per il mondo e lasciano semplicemente intuire che il comando delle operazioni a breve passerà a Gasperini. Ma un altro giorno è passato e tutto è rimasto immutato. Decidere di non decidere è la peggiore delle decisioni possibili. (...) Bisogna terminare bene la stagione e impostare la prossima pianificando mercato, impegni e strategie. (...) Ma quel tempo appare ancora lontano. Sembra il modo peggiore per entrare nell'anno del centenario.

(Il Romanista)