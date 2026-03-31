Dovbyk punta ad anticipare il rientro

Dovbyk non si arrende. Dopo l'intervento al tendine e il rischio concreto di finire la stagione in largo anticipo, l'ucraino intravede uno spiraglio di luce. La vera svolta, però, è attesa nella terza settimana di aprile, quando si sottoporrà a una risonanza magnetica di controllo. Se l'esame darà esito favorevole, l'attaccante potrà finalmente reintegrarsi in gruppo e provare a dare il suo contributo alla Roma

nelle ultime gare di campionato. [...]

Dovbyk, quindi, potrebbe strappare una convocazione per la sfida interna contro la Fiorentina (3 maggio) o per la trasferta di Parma (10 maggio), comunque prima del derby di ritorno, in programma nella penultima giornata. [...]

(corsport)