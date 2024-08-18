CAGLIARI-ROMA: le probabili formazioni. Ballottaggio El Shaarawy-Zalewski, Dybala dalla panchina

Tutto pronto per il calcio d'inizio della nuova stagione dei giallorossi. Alle 20.45 all'Unipol Domus la Roma di Daniele De Rossi sfiderà il Cagliari di Davide Nicola. Formazione quasi obbligata quella del club capitolino che troverà tra i pali Mile Svilar. Davanti a lui la difesa a 4 composta da Celik, Mancini, Ndicka e Angelino. A centrocampo il nuovo arrivo Le Fée, Cristante e Capitan Pellegrini. In attacco Artem Dovbyk, Soulé e uno tra El Shaarawy e Zalewski. Dybala quasi sicuramente partirà dalla panchina.
LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI
LA GAZZETTA DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.
IL TEMPO: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.
IL MESSAGGERO: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, Zalewski.
IL CORRIERE DELLO SPORT: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.
IL ROMANISTA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.
IL CORRIERE DELLA SERA: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angeliño; Cristante, Le Fée, Pellegrini; Soulé, Dovbyk, El Shaarawy.