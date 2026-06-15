Una bella mediana

LR24.IT (A. CIARDI) - Se a fine mercato la Roma avesse ancora in rosa Kone, El Aynaoui, Pisilli e Cristante, avrebbe un centrocampo all'altezza delle ambizioni. Gasperini in mezzo gioca a due, quindi conterebbe a tempo pieno su due alternative ai due titolari, da ruotare. La Roma nel 26-27 giocherà un minimo di 47 partite, come lo scorso anno, ma più dello scorso anno le almeno otto gare europee saranno più dispendiose anche mentalmente, di conseguenza potere alternare chi va in campo avendo elementi di spessore gioverà.

Pisilli è cresciuto dando ascolto a Gasperini, perché a dicembre chi gli sta attorno faceva pressione affinché se ne andasse, mentre l'allenatore, anche in conferenza stampa, auspicava che il ragazzo decidesse di restare, perché avrebbe trovato spazio e sarebbe diventato una pedina importante. Così è stato. El Aynaoui avrà un anno di esperienza in più nel calcio italiano, e non dovrà saltare più di un mese per la Coppa d'Africa. Il marocchino piace a Gasperini, nonostante le vedove di Massara abbiano insinuato dubbi sul fatto che nella scorsa stagione giocasse poco perché il tecnico non dava spazio ai calciatori acquistati per volere espresso dell'ex direttore sportivo. La realtà è che quando El Aynaoui non giocava, non meritava di giocare. Semplice. Quest'anno sarà diverso. Kone sembra quello più a rischio, ma se alla fine il sacrificato fosse Soulé, il francese potrebbe restare, nonostante la classica dichiarazione da straniero che sta in Nazionale, perché quando gli hanno chiesto lumi sul futuro e dell'interessamento dell'Inter, ha risposto dal ritiro della Francia "vedremo, ora sono concentrato soltanto sui Mondiali". Un grande classico. Niente di sconvolgente. Cristante sta addirittura prolungando il contratto. Avrà più concorrenza, giocherà qualche partita in meno, ma guai a sottovalutare la stima degli allenatori nei suoi confronti. Non a caso quest'anno è stato titolare inamovibile nella squadra terza in classifica.

In definitiva, la Roma che deve rivoluzionare le fasce d'attacco, deve reperire un vice Malen, deve ingaggiare almeno un esterno da aggiungere a Wesley, Rensch e Celik, e deve monitorare le offerte per Ndicka e Ziolkowski perché in caso di partenza di uno dei due avrebbe bisogno di un altro difensore, se riuscisse a mantenere una mediana con Kone, El Aynaoui, Pisilli e Cristante, darebbe una bella mano al tecnico. Che ha dimostrato di volere e di puntare su tutti e quattro.

In the box - @augustociardi75