Deroga per D'Amico. Celik firma il rinnovo, poi Dybala e Pelle. Respinte offerte dalla Premier per Wesley

Un fine settimana ricco di notizie. Un sabato frizzantino in casa Roma. La deroga per D'Amico è arrivata e il nuovo direttore sportivo si è messo già all'opera per capire quali sono i primi movimenti da fare. Greenwood, ovviamente, rimane in cima alla lista dei desideri giallorossi.
Se saltasse l'affare Jones con il Liverpool, l'Inter avrebbe messo nel mirino Pisilli: ma c'è il no di Gasperini all'operazione. Il tecnico lo vuole blindare. Si avvicina il rinnovo di Celik, poi toccherà a Dybala e Pellegrini, anche loro in scadenza.
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