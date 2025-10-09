Friedkin protagonista a Roma, Gualtieri spinge per lo stadio: "Sarà tra i più belli al mondo". Intanto a Trigoria si prepara la sfida all'Inter: Bailey e Wesley verso il rientro

Giornata intensa per il prestigio della Roma, con il presidente Dan Friedkin protagonista assoluto nella Capitale. La sua presenza all'assemblea della EFC (ex ECA) è stata l'occasione per un incontro con il sindaco Gualtieri, che ha rilanciato con forza sul nuovo stadio: "Siamo all'ultima tappa, sarà tra i più belli al mondo". L'influenza del presidente nel calcio europeo è stata certificata anche dagli elogi pubblici di Al-Khelaifi ("Dan è una delle persone migliori incontrate nel calcio"). Mentre la società lavora sul futuro, la squadra a Trigoria prepara il big match contro l'Inter, con gli aggiornamenti che arrivano dall'infermeria sul fronte Bailey e Wesley, e con Cristante che, dalla nazionale, conferma la sintonia con le idee di Gasperini.
