MELLI: "I Friedkin vedono la luce attraverso Gasperini e questa squadra" - TRANI: "A prescindere dalle cessioni, a gennaio va presa per forza l'ala sinistra"

All’interno delle trasmissioni delle emittenti radiofoniche della Capitale l’argomento principale è l'arrivo del presidente Dan Friedkin nella Capitale: "La proprietà vede la luce attraverso questa squadra e questo allenatore", le parole di Franco Melli. Ugo Trani, invece, si sofferma sulla sessione invernale di mercato: "A gennaio va preso per forza l'esterno offensivo di piede destro che gioca a sinistra, a prescindere dalle eventuali uscite".

Gasperini è un innovatore, un inventore di schemi offensivi, infatti, la sua Atalanta ha avuto il miglior attacco della Serie A in cinque campionati e in più di uno ha segnato più di cento gol. Ad un allenatore come lui, che punta a fare la differenza con gli attaccanti, è stata messa a disposizione una squadra senza interpreti offensivi, non sono stati acquistati l'ala sinistra di piede destro e il centravanti diverso da Dovbyk che l'allenatore aveva "invocato". In considerazione di quanto sopra, Gasperini ha puntato sulla solidità difensiva oltre che sull'intensità, sull'aggressività e sul pressing, dimostrando di avere una capacità insospettabile, quella di sapersi adattare alla squadra che gli è stata messa a disposizione grazie a una campagna acquisti sbagliata (LUIGI ESPOSITO, Rete Sport, 104.2)

A gennaio va preso per forza l'esterno offensivo di piede destro che gioca a sinistra, a prescindere dalle eventuali uscite. Io proverei a prendere Chiesa in prestito dal Liverpool o Ekhator del Genoa inserendo Baldanzi nella trattativa (UGO TRANI, Tele Radio Stereo, 92.7, Te la do io Tokyo)

Alla Roma manca soprattutto qualcosa in attacco, ma se devi prendere centravanti del calibro di Lucca o Pinamonti mi tengo Dovbyk e Ferguson (STEFANO AGRESTI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Il voto alla generosità dei Friedkin è 10, hanno dato il massimo dal punto di vista della disponibilità economica. Mercato? La Roma è corta a centrocampo dal punto di vista numerico (ALESSANDRO VOCALELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

L’incontro tra Friedkin e Gasperini è stato quasi doveroso, dato che la Roma è in vetta alla classifica per la prima volta da quando Dan è presidente. L'errore dei Friedkin in questi anni è stato affidarsi a un management non all’altezza (LUIGI FERRAJOLO, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)

Ora i Friedkin sono felici come non mai da quando hanno acquistato la Roma, vedono la luce attraverso questa squadra e questo allenatore (FRANCO MELLI, Radio Radio, 104.5, Mattino - Sport e News)