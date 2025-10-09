Gasperini: "Il mio calcio? Ho capito di aver fatto scuola in Europa". E sui social scherza con Zazzaroni (VIDEO)

Domani, sulle pagine del Corriere dello Sport, i tifosi giallorossi potranno leggere le parole del tecnico Gian Piero Gasperini, intervistato dal direttore Ivan Zazzaroni. Un appuntamento, come annunciato dallo stesso quotidiano, in cui l'allenatore ha parlato per oltre un'ora del suo mondo: dal rapporto con i Friedkin alla "sua" Roma, dalla sfida con l'Inter agli obiettivi futuri.

Ad anticipare l'intervista, un video pubblicato sul profilo Instagram del giornale, che mostra un siparietto tra Gasperini e Zazzaroni a Trigoria. Nel filmato, il tecnico scherza con il direttore, ripetendo la promozione dell'intervista consigliata da Zazzaroni: "Domani, leggendo il Corriere dello Sport, c'è un'intervista a un grande Gasperini". Zazzaroni continua lo scherzo e rilancia : "Gasperini che tra tre anni rinnova il contratto...". "Questo non posso dirlo" replica il tecnico, e Zazzaroni chiude: "Ci siamo molto divertiti e quando smette lui smetto anch'io. Promesso".

"La Roma che ho in testa" è il titolo scelto per l'intervista, che promette di svelare pensieri e aneddoti inediti, come una riflessione sul suo stile di gioco: "Il mio calcio? Ho capito di aver fatto scuola in Europa".