VIDEO - Stadio Roma, Gualtieri: "Incontro molto positivo con Friedkin, progetto entro il 2025"

A margine dell'Assemblea dell'EFC, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha parlato del nuovo impianto giallorosso a Pietralata e dell'incontro con Dan Friedkin. Le sue parole:

Siamo all'ultima tappa dello stadio. Quanto manca alla presentazione del progetto?

"Siamo davvero nello stadio finale, gli ultimi incontri sono andati molto bene, il lavoro sta procedendo bene. La società a breve sarà nelle condizioni di presentare il progetto, spetterà a loro a farlo. Questo ci consentirà di rispetterare le dead line europee, che prevedono la conclusione del processo ento giugno, in modo di formalizzare l'utilizzo dello sadio per l'Europeo. Gli ultimi passaggi sono positivi riguardi i vari temi specifici, siamo molto fiduciosi. Il progetto è bellissimo, per noi ha una duplice valenza positiva. Sarà uno degli stadi più belli del mondo, con grande qualità architettonica che consentirà la perfetta visione della partita. Ma è anche una riqualificazione urbana che riqualifica spazi fruibili per I cittadini, un progetto molto bello anche per la rigenerazione urbana di Pietralata. I nostri uffici sono al lavoro, così come la Roma"

Entro il 2025 è possibile la presentazione del progetto definitivo?

"Sicuramente, la data precisa la annuncerà la Roma. Ma questo posso confermarlo. L'incontro è andato bene, il prsidente è molto imegnato sl fronte sportivo e sullo stadio. L'incontro ha confermato l'impegno della società per costruire un'opera molto importante per la città. Ci siamo"

Le tempistiche?

"Questo spetta alla società, sono soddisfatto del lavoro fatto"

L'obiettivo è avere 2 stadi a Roma?

"Certo, è positivo che in questo provvedimento si siano coinvolti i sindaci, un metodo di collaborazione interistituzionale importante. Con il Giubileo abbiamo sperimentato grandi sfide. Io farò la mia parte insieme al commissario e a tutti i livelli istituzionali. Roma collabora con tutti e si impegna per realizzare interventi. Questo è un investimento privato che realizzerà l'opera, ma questo non cambia il nostro metodo, c'è un coinvolgimento diretto della città"