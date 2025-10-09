Trigoria: seduta verso l'Inter. Differenziato per Bailey, Wesley a parte: Angelino e il brasiliano in gruppo lunedì

Prosegue la preparazione del prossimo match di campionato della Roma contro l'Inter. I giallorossi si sono allenati oggi a Trigoria agli ordini di Gasperini: lavoro differenziato per Bailey, per il quale la prossima settimana si valuterà il progressivo lavoro in gruppo. Lavoro a parte anche per Wesley: il brasiliano tornerà in gruppo lunedì, così come Angelino, al rientro dopo una forte sindrome influenzale.
