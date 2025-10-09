Incontro Friedkin-Simonelli: possibile un intervento di Dan nelle prossime assemblee di Lega. Il numero uno giallorosso pronto a dare supporto alle attività internazionali

È andato in scena questa mattina l'ultimo dei 3 giorni dell'assemblea EFC. Presente anche il presidente giallorosso Dan Friedkin, che ha avuto modo di incontrare per la prima volta il presidente della Lega Calcio Ezio Simonelli.

Tanti i temi toccati nell'incontro, tra cui quello relativo al calendario delle partite. Il numero uno giallorosso ha promesso anche un suo intervento nelle prossime assemblee di Lega. Friedkin ha inoltre ribadito il proprio supporto per quanto riguarda le attività internazionali, soprattutto verso il mercato statunitense. La Lega Serie A infatti sarà presente all'assemblea generale della NIAF, la più importante lobby italo-americana, in programma il prossimo 18 ottobre, dove verranno ospitate tutte le proprietà americane in Italia: sarà il modo per fare il punto sullo sviluppo della Serie A negli Stati Uniti. Non ancora certa, però, la presenza di Dan.