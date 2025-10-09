Oggi è l'ultimo dei tre giorni previsti per l'assemblea dell'EFC. Tra i tanti ospiti, oggi anche il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Il primo cittadino, secondo il programma dell'evento, parlerà per primo e terrà un intervento in cui molto probabilmente proporrà uno tra lo stadio Olimpico e il nuovo impianto a Pietralata, come possibili stadi per Euro 2032. Prima dell'incontro, però, Gualtieri ha avuto modo di scambiare un saluto ed una chiacchierata di circa 5 minuti con Dan Friedkin, presidente della Roma e uno dei membri dell'EFC insieme al presidente del PSG Nasser Al-Khelaifi.

LIVE

10:28 - Questo invece l'intervento di Al-Khelaifi: "Devo fare un particolare ringraziamento a Dan. Questa assemblea generale è stata la migliore a cui ho presenziato. Senza di te non sarebbe stato possibile tutto ciò. Sei una delle persone migliori ed eleganti che abbia incontrato in questi anni nel calcio"

10:20 - Gualtieri ha parlato anche dello stadio della Roma: "La EFC mette i tifosi al centro della scena, è una questione che a Roma conosciamo bene. Vogliamo migliorare gli stadi e gli impianti. Insieme con i due principali club della città stiamo lavorando per questo. Vorrei sottolineare l'impegno dell'Italia nell'EFC ci sono 38 dub tra maschili e femminile. Questa assemblea rappresenta un momento importante e celebra il calcio in ogni sua forma. Roma deve condividere questa transizione, in questa citta lo sport rappresenta comunità e voglia di stare insieme. È cosi da migliaia di armi: dalle feste romane fino alle manifestazioni sportive come le Olimpiadi e i Mondiali. Questo continuerà nel futuro. Siamo all'ultima tappa del nuovo stadio della Roma,sarà uno dei più belli del mondo portando con se un'intera riqualificazione urbanistica creando delle zone verdi per i cittadini e impianti sportivi. Roma è una citta die parla al monde mi auguro die questo incontro possa creare un nuovo inizio per il calcio europeo".