DOVBYK: "I rigori contro il Lille? L'unico rimpianto è non aver tirato anche il terzo" (VIDEO)

VZBIRNA - Artem Dovbyk parla dal ritiro della nazionale ucraina e tra i vari temi trattati si è soffermato sui clamorosi rigori falliti nella partita contro il Lille in Europa League. Il centravanti della Roma sbagliò i primi due e successivamente lasciò il terzo penalty a Matias Soulé, il quale si fece ipnotizzare nuovamente dal portiere avversario. Ecco le parole dell'attaccante ucraino: "Quello contro il Lille è stato un momento davvero spiacevole nella mia carriera ed è il primo a questo livello. La squadra ha sostenuto tutti e il giorno dopo non si è parlato del fatto che non abbiamo segnato tre rigori, bensì si è analizzato più approfonditamente l'andamento generale della partita. La partita era difficile e non abbiamo giocato al nostro livello. Ho analizzato i rigori e l'unica cosa di cui mi pento è di non aver tirato il terzo, davvero. Questa è una cosa di cui mi dispiace tanto".

Eri convinto che Soulé avrebbe segnato?

"Non so, ma ormai è andata così e non ha senso parlarne ora. L'unica cosa di cui sono sicuro è che avrei dovuto tirare per la terza volta".