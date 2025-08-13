Trigoria, la squadra torna a lavoro: si rivedono Dybala e Ndicka. Mercato: per Fabio Silva servono 30 milioni, intanto spunta l'idea Bailey

Terminato il ritiro in Inghilterra, la Roma è tornata a lavoro a Trigoria sotto gli occhi di Gian Piero Gasperini in vista dell'amichevole di sabato contro il Neom. Intanto, il tecnico giallorosso ha potuto contare sul rientro di due calciatori fondamentali: Paulo Dybala ed Evan Ndicka. In queste ultime settimane che separano il club capitolino dall'esordio in Serie A, è stato stilato un programma con la squadra si allenerà alla mattina di giovedì, venerdì e anche sabato prima del match contro gli arabi.

Intanto, Frederic Massara continua a lavorare sul mercato in entrata. In attesa di perfezionare le ultime uscite, si punta fortemente a regalare a Gasperini un nuovo trequartista. Il prescelto dovrebbe essere Fabio Silva, classe 2002 di proprietà del Wolverhampton. Dopo i primi approcci negativi con i Wolves, il club inglese ha fissato il prezzo per il giovane portoghese: servono infatti 25/30 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza e portarlo in Italia. Si continua dunque a lavorare per presentare un'offerta che metta d'accordo le parti.

E mentre resta ancora viva l'idea Sancho, nelle ultime ore è trapelato anche il nome di Leon Bailey. La Roma è infatti piombata sull'esperta ala giamaicana che resta in uscita dall'Aston Villa. Sul classe 1997 ci sono anche alcuni club arabi ed il Besiktas, ma, i giallorossi sembrerebbero essere la squadra in pole per assicurarsi il 28enne. Al momento non è ancora stata formula un'offerta ufficiale ai Villains, ma, si sta lavorando per un prestito con obbligo di riscatto.

