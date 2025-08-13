Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: contatti con l'Aston Villa per Bailey

La Roma si muove per Leon Bailey. Secondo quanto riferito da David Ornstein di The Athletic su X, i giallorossi avrebbero iniziato dei contatti con l'Aston Villa per l'esterno giamaicano. Non sono ancora state presentate offerte formali, ma i giallorossi sono il club più forte sull'esterno. Su Bailey anche club di Saudi Pro League e Besiktas.
? AS Roma in talks with Aston Villa over Leon Bailey. No formal bid for 28yo #AVFC winger yet but #ASRoma pursuit firm + emerging as strongest suitor. Also interest from clubs in Saudi Pro League & Turkey including #Besiktas. W/ @J_Tanswell @TheAthleticFC https://t.co/8mGOZtNH0R
— David Ornstein (@David_Ornstein) August 13, 2025