Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: contatti con l'Aston Villa per Bailey

13/08/2025 alle 17:02.
La Roma si muove per Leon Bailey. Secondo quanto riferito da David Ornstein di The Athletic su X, i giallorossi avrebbero iniziato dei contatti con l'Aston Villa per l'esterno giamaicano. Non sono ancora state presentate offerte formali, ma i giallorossi sono il club più forte sull'esterno. Su Bailey anche club di Saudi Pro League e Besiktas.