FOTO - Nuove anticipazioni sulla divisa away 25-26: confermato il design arancione, nero e con un fulmine

Spuntano altre immagini della nuova maglia da trasferta della Roma per la stagione 2025-26. Realizzata da Adidas, la divisa presenta una novità cromatica assoluta e un design audace. Il colore principale è l'arancione, una scelta inedita per una divisa da trasferta giallorossa, sebbene sia stato utilizzato in passato per diverse terze maglie negli anni 2000. I dettagli, come il logo Adidas, il colletto, le iconiche tre strisce e il Lupetto, sono realizzati in nero, con l'aggiunta di accenti in giallo brillante a completare la palette.

L'elemento più caratteristico della maglia è senza dubbio il motivo a forma di fulmine che attraversa diagonalmente la divisa, partendo dalla spalla sinistra per arrivare fino in basso a destra. Questa scelta stilistica non è casuale: l'ispirazione arriva direttamente dall'antico mito di Giove, creando un look unico che lega il club alla storia della città.

(footyheadlines.com)

