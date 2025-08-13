Ok allo stadio della Roma: "Il bosco di Pietralata è di scarso valore"

A Pietralata esiste un bosco di «scarso valore naturalistico». Qualche albero, in altre parole, per lo più spontaneo, infestante e nato attorno a un vecchio frutteto. Lasciano davvero pochi margini di dubbio le parole usate dal consulente Mauro Uniformi, presidente nazionale dell'Ordine degli Agronomi, incaricato circa tre mesi fa dal Comune di redigere una relazione tecnica nell'area del futuro stadio della Roma, per classificare le specie arboree presenti nella zona. E grazie alla sua relazione il nuovo impianto è ora molto più vicino. Quello usato da alcuni comitati per fermare l'iter dello stadio e definito "il bosco di Pietralata" viene dunque declassato a "un'area boscata" che non copre nemmeno tutto il perimetro del futuro impianto. [...]

Per il Campidoglio e per la Roma si tratta di una buona notizia. Anche perché il progetto dei giallorossi va proprio in questa direzione. Lo ha chiarito ieri l'assessorato capitolino all'urbanistica. «L'As Roma - ha fatto sapere - ora potrà proseguire gli scavi. E si potrà andare avanti con il percorso autorizzativo, assicurando nel contempo la compensazione ambientale da parte della società, che procederà alla realizzazione di un'altra area verde».

Le indagini ripartiranno anche sulla superficie di un vecchio demolitore ormai espropriato. Qui le operazioni, fino ad oggi, sono avanzate molto lentamente. Anche a causa di una soletta di asfalto che i tecnici della Roma hanno trovato sul terreno e che non si aspettavano. Su questo è in corso un confronto con il Comune. Di certo ora le indagini archeologiche, passaggio decisivo per poter chiudere il progetto definitivo, potranno accelerare. [...]

(La Repubblica)