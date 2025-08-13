Voglia di Lorenzo e Paulo

IL TEMPO (G. TURCHETTI) - La Roma rivuole la sua qualità. Quella di Lorenzo Pellegrini e Paulo Dybala, tra i giocatori con il tasso tecnico più elevato nella rosa. Entrambi costretti a terminare in anticipo la passata stagione e a finire sotto i ferri per curare le rispettive lesioni.

Gian Piero Gasperini non ha avuto ancora modo di lavorare con il numero sette giallorosso, che ha dovuto ritardare l'inizio della propria preparazione atletica a causa della lesione del tendine del retto femorale della coscia destra. All'inizio del mese di luglio, poi, anche l'operazione al naso per ridurre una vecchia frattura. Quella che al momento rappresenta la sua ultima stagione nella Capitale - il contratto scade nel 2026 e non sono arrivati segnali di rinnovo - è iniziata in salita. Durante il primo mese di Gasperini alla guida della Roma, Pellegrini ha lavorato duramente per recuperare dall'infortunio. E' rimasto a Trigoria mentre i compagni erano in Inghilterra e sta provando a ridurre i tempi per essere a disposizione del nuovo allenatore il prima possibile. Tanto lavoro in campo anche ieri, nell'ultima delle tre giornate di riposo concesse dal tecnico di Grugliasco prima della ripresa fissata per stamattina. L'obiettivo del numero sette giallorosso è quello di tornare in gruppo nel corso della prossima settimana in modo da testare le proprie condizioni. Qualora le risposte fossero positive, Pellegrini potrebbe anche strappare una convocazione simbolica nelle prime due giornate di campionato (Bologna e Pisa). Se la cicatrice dovesse dargli problemi, il rientro in campo slitterebbe a settembre, dopo le due settimane di sosta per le Nazionali.

A dieci giorni dall'inizio del campionato, Dybala - come annunciato dallo stesso Gasperini - può tornare ad allenarsi con i compagni. Dopo aver giocato un'oretta nel test a Trigoria contro l'UniPomezia, l'argentino ha seguito in panchina il resto della partita applicando del ghiaccio all'altezza della coscia sinistra. Qualche fastidio alla cicatrice che ha costretto il numero ventuno giallorosso a fermarsi per un paio di settimane. A differenza di Pellegrini, la Joya è volata in Inghilterra per la settimana di ritiro al St. George's Park, dove ha alternato lavoro in palestra e campo. Lo stop non ha inciso negativamente sul livello atletico di Dybala. Qualche giorno per testare le proprie condizioni e, magari, collezionare anche qualche minuto nell'amichevole che la Roma disputerà a Frosinone contro il Neom sabato pomeriggio. L'ultima amichevole dell'estate giallorossa, ad una settimana dall'inizio della nuova stagione. E Dybala vorrà certamente essere in campo il 25 agosto all'Olimpico contro il Bologna, per cominciare con il piede giusto l'era Gasperini.