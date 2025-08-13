Neom su Ndicka, via Kumbulla e Salah-Eddine

[...] Alcuni giocatori non sono più funzionali al progetto ed oggi rappresentano solo un costo.

Due su tutti, che Gasp in Inghilterra non ha praticamente mai utilizzato: Salah-Eddine e

Kumbulla. [...] Kumbulla viene considerato troppo macchinoso per giocare con una difesa così alta, volta al recupero della palla. Il Cagliari si era interessato, ma l'alto ingaggio (1,7 milioni di euro) ha raffreddato subito la trattativa. Ed allora forse le possibilità più propizia è un ritorno in Spagna, magari proprio all'Espanyol, dove ha giocato in prestito la scorsa stagione. Dovesse arrivare un'offerta, la Roma saluterebbe volentieri anche Hermoso, che ha un ingaggio maxi, circa 3,5 milioni. Anche se poi i soldi veri potrebbero arrivare dalla cessione di Ndicka. Sull'ivoriano è piombato il Neom. [...]

(gasport)