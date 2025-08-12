Calciomercato Roma: ora è il Neom la squadra più vicina a Ndicka

Resta viva la pista che potrebbe portare Evan Ndicka in Arabia Saudita. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte dalla redazione di LR24, il Neom FC è il club in posizione più avanzata tra quelli interessati. Il difensore ha già ricevuto una proposta concreta e sta riflettendo sulla destinazione. Nei giorni scorsi erano circolati anche i nomi dell'Al-Nassr e dell'Al-Ittihad. Si delinea un possibile intreccio di mercato, dato che il Neom FC sarà il prossimo avversario della Roma nell'amichevole in programma sabato: un'occasione per le parti per confrontarsi sull'operazione.

Un'ipotetica cessione rappresenterebbe una plusvalenza totale per il bilancio giallorosso. Ndicka è infatti arrivato a parametro zero la scorsa estate (l'operazione comportò 4 milioni di euro di commissioni) e il ricavato della sua vendita permetterebbe alla società di avere nuove risorse da destinare agli investimenti sul mercato in entrata.

Nel frattempo, il giocatore è ormai prossimo al rientro in gruppo dopo il problema muscolare che lo aveva costretto al cambio nell'amichevole contro il Lens.

LR24