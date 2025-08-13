Calciomercato, il Lipsia chiude per il sostituto di Sesko: fatta per Romulo. Attesa una decisione su Fabio Silva

Tra i nomi più chiacchierati del mercato estivo c'è senza alcun dubbio Fabio Silva, attaccante in uscita dal Wolverhampton. Il portoghese piace molto a Roma e Lipsia, mentre il Borussia Dortmund ha abbandonato la trattativa in seguito alla terza offerta rifiutata. La svolta per il futuro del classe 2002 potrebbe essere arrivata proprio dalla società tedesca, che era alla ricerca del sostituto di Benjamin Sesko. Nella lista dei desideri del Lipsia erano presenti proprio Fabio Silva e Romulo del Goztepe e il club ha deciso di chiudere per quest'ultimo. Come rivelato da Fabrizio Romano, è fatta per il trasferimento dell'attaccante brasiliano in Germania sulla base di 20 milioni di euro più 5 di bonus e una percentuale sulla rivendita in favore dei turchi. Ora resta da capire la posizione del Lipsia, che dovrà decidere se affondare il colpo anche per Fabio Silva o abbandonare definitivamente la pista in seguito all'acquisto del nuovo centravanti.

??⚪️ RB Leipzig have now agreed deal to sign Rômulo from Goztepe, here we go! €20m fixed fee, €5m add-ons, sell-on clause also included and new striker for Leipzig. The club gets the Šeško replacement they always wanted. ?? pic.twitter.com/94K402z6Nw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2025