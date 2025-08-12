Calciomercato Roma, dalla Germania: accordo verbale Fabio Silva-Lipsia, contatti in corso con il Wolverhampton

La Roma è alla ricerca di almeno un nuovo attaccante e tra i nomi più caldi c'è sicuramente Fabio Silva. Come riportato dal giornalista Phillip Hinze di Sky Sport Deutschland, il Lipsia sta facendo davvero sul serio per il portoghese e ha già trovato un accordo verbale con il calciatore, il quale sarebbe pronto a trasferirsi in Bundesliga. Il Wolverhampton chiede 25/30 milioni di euro per cederlo, una cifra considerata eccessiva dai tedeschi. I club sono quindi in contatto per cercare l'intesa sulla valutazione del cartellino.

Parallelamente il Lipsia ha un accordo con Romulo del Göztepe, ma anche in questo caso c'è distanza tra le due società. Il club turco vuole 25 milioni, mentre la proposta è inferiore. La trattativa è in corso, ma sulle tracce dell'attaccante classe 2002 ci sono anche il Fulham, il West Ham e il Nottingham Forest. Sia Fabio Silva sia Romulo sono in corsa per sostituire Benjamin Sesko (trasferitosi al Manchester United), ma dal punto di vista economico è probabile che il Lipsia decida di acquistarne solo uno dei due.