Trigoria, il programma dei prossimi giorni: giovedì, venerdì e sabato allenamento mattutino

Dopo 3 giorni di riposo, la Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria. Mister Gasperini ha stilato anche il programma dei prossimi giorni: giovedì, venerdì e sabato i giallorossi si alleneranno al mattino. Anche sabato dunque, quando è prevista l'amichevole contro il Neom alle 17, la squadra lavorerà a Trigoria in mattinata.

