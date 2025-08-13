Trigoria, il programma dei prossimi giorni: giovedì, venerdì e sabato allenamento mattutino

13/08/2025 alle 14:13.
gasperini-6

Dopo 3 giorni di riposo, la Roma è tornata ad allenarsi oggi a Trigoria. Mister Gasperini ha stilato anche il programma dei prossimi giorni: giovedì, venerdì e sabato i giallorossi si alleneranno al mattino. Anche sabato dunque, quando è prevista l'amichevole contro il Neom alle 17, la squadra lavorerà a Trigoria in mattinata.

 