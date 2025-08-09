Roma, vittoria e mercato: decide Soulé, poi parla Gasperini: "Mi aspetto un attaccante", trattativa in salita per Fabio Silva. Dybala e Ndicka vicini al rientro

Una giornata piena per la Roma, che chiude il suo ritiro in Inghilterra con una vittoria e con importanti segnali dal campo e dal mercato. I giallorossi hanno battuto 0-1 l'Everton grazie a un bel gol di Matias Soulé e a un intervento decisivo di Svilar, trovando risposte positive dal gioco e dai singoli. Al termine della gara, seguita dal match della formazione Legends, la squadra ha fatto rientro nella Capitale dove osserverà tre giorni di riposo prima di riprendere il lavoro a Trigoria mercoledì. Buone notizie dall'infermeria: Gasperini ha annunciato i rientri in gruppo di Dybala e Ndicka, mentre servirà più tempo per Pellegrini.

A tenere banco infatti sono soprattutto le parole del tecnico, che nel post-partita ha confermato di aspettarsi un attaccante dal mercato dopo una "riunione molto positiva con la proprietà". Le sue dichiarazioni accendono i riflettori sulle trattative: mentre si complica la pista che porta a Fabio Silva, spunta un nuovo nome per il centrocampo, quello di Weston McKennie della Juventus. Sul fronte uscite, si registra un sondaggio dell'Al Nassr per Ndicka. Intanto, dal ritiro arrivano le parole positive di Cristante, Baldanzi e dello stesso Soulé, tutti concordi nel lodare il lavoro del nuovo tecnico e l'ambizione del progetto Roma.

CRISTANTE: "GASPERINI STA CHIEDENDO IL SUO GIOCO, CI STIAMO ADATTANDO TUTTI. SIAMO SULLA STRADA GIUSTA"

IL TEMPO - PIACE FABIO SILVA MA TRATTATIVA IN SALITA. SONDAGGIO DELL'AL NASSR PER NDICKA

BALDANZI: "A ROMA STO BENE, PRENDERE GASPERINI UN GRANDE SEGNALE DELLA SOCIETÀ"

CALCIOMERCATO ROMA: INTERESSE PER MCKENNIE. IL SUO RINNOVO CON LA JUVE È IN STALLO

EVERTON-ROMA 0-1: IL MANCINO MAGICO DI SOULÉ E IL MIRACOLO DI SVILAR SU ALCARAZ FIRMANO IL RITORNO ALLA VITTORIA (FOTO E VIDEO)

EVERTON-ROMA LEGENDS 2-0: DECIDONO LE RETI JAGIELKA E NAISMITH (FOTO)

RITIRO ROMA, TRE GIORNI DI RIPOSO E RIPRESA MERCOLEDÌ MATTINA A TRIGORIA. GASPERINI: "TORNANO DYBALA E NDICKA, TEMPI PIÙ LUNGHI PER PELLEGRINI"

EVERTON-ROMA, GASPERINI: "MI ASPETTO UN ATTACCANTE, IERI RIUNIONE MOLTO POSITIVA CON LA PROPRIETÀ. DOVBYK? NON È VERO CHE NON MI PIACE" (FOTO E VIDEO)

EVERTON-ROMA, SOULÉ: "MI PIACE TANTO IL GIOCO DI GASPERINI. CON IL PASSARE DELLE SETTIMANE ACQUISISCO SEMPRE PIÙ FIDUCIA" (FOTO E VIDEO)

