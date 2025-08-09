Calciomercato Roma: interesse per McKennie. Il suo rinnovo con la Juve è in stallo

Weston McKennie è uno dei nomi per rinforzare il centrocampo della Roma. Profilo duttile, lo statunitense si adatta a giocare in diverse zone del campo, ed è per questo che potrebbe fare comodo a Gasperini. Alla Juventus non è titolare inamovibile, e come riporta Tuttosport la trattativa per il rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2026 ha subito una frenata nelle ultime ore, e la sua permanenza a Torino non è scontata, malgrado lui si trovi bene in bianconero. Ecco dunque che i giallorossi hanno chiesto informazioni, seppur senza muovere proposte ufficiali. Sul texano si registrano interessamenti anche dalla Bundesliga, Premier League e dalla Super Lig turca.

(tuttosport)

