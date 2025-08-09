CRISTANTE: "Gasperini sta chiedendo il suo gioco, ci stiamo adattando tutti. Siamo sulla strada giusta"

SKY SPORT - Bryan Cristante è intervenuto ai microfoni dell'emittente satellitare, parlando della preparazione in vista della prossima stagione e del nuovo allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini. Le sue parole: “Conoscevo già il mister. So come lavora e quante cose in più ti può dare in campo e fuori, sotto tutti i punti di vista. Siamo partiti subito a lavorare forte. Si lavora tanto ma mi ero preparato in estate, si fatica di più in preparazione ma poi ci ritorniamo tutto dopo nelle gambe”

Sulle potenzialità di Gasperini...

"Se sei un giovane è una fortuna trovarti il mister come allenatore perché davvero poi ti fa rendere quello che davvero puoi dare. A volte per i giovani non è facile esprimere il massimo potenziale. Quando sei nelle mani del mister sai che se hai 100, ti fa dare 100 e anche qualcosa in più. Sono tantissimi anni che allena e conosce ogni tipo di giocatore e situazione. Sta chiedendo il suo gioco. C’è molta voglia di giocare in avanti ma anche anche difendere forte, ovvero il suo gioco. Piano piano ci stiamo adattando tutti. Penso che siamo sulla strada giusta per fare bene tutti“.