Piace Fabio Silva ma trattativa in salita. Sondaggio dell'Al Nassr per Ndicka

IL TEMPO (F. BIAFORA) - . Messo per il momento in archivio il dossier Echeverri - non convocato dal Manchester City per l'amichevole con il Palermo - la Roma è a caccia del profilo giusto per migliorare l' attacco. Per accontentare le richieste di Gasperini la dirigenza giallorossa sta valutando parecchi nomi, dovendo però fare i conti con le difficoltà di rimanere all'interno dei paletti imposti dall'Uefa. Un chiaro esempio di questo discorso è dato da Fabio Silva, giocatore che a Trigoria seguono da settimane, non riuscendo per ora ad avvicinarsi a quanto chiesto dal Wolverhampton, non intenzionato a dare il portoghese in prestito (la scadenza di contratto è fissata nel 2026, ma con un'opzione a favore del club). Per affondare il colpo su di lui servirebbe una cessione di spessore, qualcosa di più grosso degli addii di Kumbulla, Gollini, Salah-Eddine, Mar zzotti (va al Crotone con la Roma che mantiene il 30% di rivendita) o di Oliveras (al Celia Vigo con il 50% sulla futura rivendita). Un'eventualità che potrebbe sbloccare la situazione è un addio di N'Dicka, calciatore costato solamente 4 milioni per la commissione. Su di lui si registra qualche movimento in Arabia Saudita, con l'Al Nassr che ha fatto un sondaggio senza presentare però offerte scritte (hanno anche tesserato Inigo Martinez, altro centrale mancino). La Roma per l'ivoriano tiene l'asticella molto elevata e per farlo partire serve una cifra importante e proposte concrete (così come per Dovbyk). Con una sua partenza andrebbe anche preso un difensore oltre al giovane Ziolkowski, per il quale la trattativa con il Legia Varsavia è vicina alla conclusione e il ragazzo si sta già informando sulla migliore soluzione per vivere nella Capitale.